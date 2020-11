Galp Energia e Altri impulsionam abertura da bolsa nacional

O PSI-20 abriu a subir 0,24% para 4.377,95 pontos, com oito cotadas em alta, cinco em queda e quatro sem variação.

Nas praças europeias a última sessão da semana também arrancou em alta, com os investidores animados com a notícia de que a a União Europeia poderá aprovar as vacinas contra a covid-19 da BioNTech e da Moderna ainda na segunda metade de dezembro, o que permitiria a distribuição em paralelo com os Estados Unidos.





A Galp Energia é a cotada que mais impulsiona o PSI-20, com uma valorização de 1,18% para 8,924 euros, prosseguindo a tendência de recuperação encetada quando surgiram as primeiras notícias positivas com a eficácia das vacinas.





A maior subida é contudo protagonizada pelas ações da Altri, que sobem 2,62% para 4,066 euros a reagir em alta aos resultados dos primeiros nove meses do ano que foram anunciados ontem. A produtora de pasta e papel, que registou um recuo de 73% nos resultados líquidos dos primeiros nove meses do ano, inverteu a quebra de resultados no terceiro trimestre, com o EBITDA a crescer 8% face ao trimestre anterior.





Ainda a impulsionar o PSI-20 estão as ações da EDP Renováveis (+0,46% para 17,34 euros), dos CTT (+0,85% para 2,36 euros) e da REN (+0,68% para 2,235 euros). Em sentido contrário a Jerónimo Martins desvaloriza 0,29% para 13,875 euros.