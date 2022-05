Galp Energia ganha 3,5% no arranque do dia. Lisboa sobe mais de 1%

RBC Capital Markets, colocou as ações portuguesas na categoria de "outperform" face ao anterior nível "sector perform", apontando para um preço-alvo de 16 euros.

A bolsa de Lisboa arranca o dia em terreno positivo, com todas as 15 cotadas do PSI a valorizarem. O índice de referência nacional abriu a ganhar 1,12% para 6.253,94 pontos. A Galp Energia é a empresa portuguesa que mais sobe, com o impulso do preço do petróleo e de uma análise de "research" mais positiva.A petrolífera liderada por Andy Brown avança 3,46% para 12,05 euros por ação, após ter sido alvo de uma subida da recomendação para os títulos. O analista Biraj Borkhataria, daA par do "research", a Galp beneficia igualmente do desempenho do petróleo na sessão. O Brent negociado em Londres (que serve de referência às importações europeias) sobe 0,46% para 114,55 dólares por ação, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) avança 0,54% para 110,95 dólares.Todo o setor da energia em Lisboa segue em alta. A Greenvolt avança 1,84% para 7,18 euros por ação, a EDP Renováveis ganha 1,52% para 23,32 euros por ação e a EDP valoriza 1,13% para 4,83 euros. Também o BCP está entre os maiores ganhos do índice: avança 1,19% para 0,1868 euros.A Altri - que vai divulgar resultados trimestrais após o fecho da sessão - soma 1,47% para 5,89 euros por ação. Depois de ter obtido no ano passado lucros de 123,7 milhões de euros, o que significa um aumento de 400,7% face ao período homólogo, a papeleira vai dar esta quinta-feira a conhecer as contas do primeiro trimestre de 2022.(Notícia atualizada às 8:30)