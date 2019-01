A sessão desta quarta-feira deverá ser marcada pelo sentimento de cautela nas bolsas europeias. Isto porque o governo de Theresa May vai ser alvo de uma moção de censura, depois de o parlamento britânico ter chumbado o acordo do Brexit.



Na terça-feira, o acordo que define os termos de saída do Reino Unido da União Europeia, e que estabelece os princípios para a relação futura, foi chumbado por 432 votos a favor e 202 contra . A margem de 230 votos configura a maior derrota, em votação parlamentar, de um partido no exercício do poder.

A líder conservadora defendeu o seu plano como o "melhor possível" e, ao vê-lo recusado, terá de enfrentar, já hoje, uma moção de censura ao governo que foi apresentada pelo Partido Trabalhista. Os investidores vão, por isso, manter-se cautelosos antes desta votação, que decorre esta tarde.

A bolsa de Lisboa abriu em alta ligeira, em linha com a tendência que deve dominar no resto da Europa. Isto num dia em que os investidores vão avaliar os vários cenários possíveis depois de o parlamento britânico ter votado contra o acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May por uma margem significativa.O índice de referência nacional, o PSI-20, está a subir 0,05% para 5.005,08 pontos, com 11 cotadas em alta, cinco a recuar e duas inalteradas.Por Lisboa, é a Galp Energia que está a manter o índice acima da linha de água. A petrolífera sobe 0,48% para 14,605 euros.Destaque ainda para os ganhos do BCP, com o banco a avançar 0,13% para 24 cêntimos, mas também da EDP Renováveis, que está a valorizar 0,44% para 8 euros na abertura.Do lado das perdas, a EDP recua 0,03% para 3,069 euros. Já a Jerónimo Martins perde 0,43% para 11,71 euros, depois de ter disparado 9% na sessão anterior , naquela que foi a maior subida diária desde janeiro de 2015.(Notícia atualizada às 08:13 com mais informação)