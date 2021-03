Galp impulsiona PSI-20 com confiança na recuperação económica a puxar pelas ações europeias  

O PSI-20 sobe 0,18% para 4.857,78 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em qeuda e quatro sem variação.

As ações europeias também abriram a semana em alta, numa altura em que os investidores parecem cada vez mais confiantes de que uma recuperação no crescimento económico norte-americano vai acelerar depois do pacote de estímulos orçamentais aprovado e assinado na semana passada.



Contudo, o receio que esta recuperação económica conduza a uma retirada de estímulos monetários por parte dos bancos centrais em todo o mundo continua a impulsionar os juros do Tesouro dos Estados Unidos, que voltam a superar a barreira dos 1,6%, um máximo de mais de um ano. A Reserva Federal estará reunida nesta semana, num novo encontro de política monetária, e a tua atuação poderá ser fundamental para o futuro no mercado de dívida do país.





"Prevejo uma recuperação muito robusta aqui no curto prazo", disse Dev Kantesaria, da Valley Forge Capital Management, citado pela Dow Jones. "Acho que vai acontecer mais rápido e de forma mais sólida do que a maioria das pessoas prevê."





"O quadro geral é de que as vacinas vão criar uma reabertura sustentada. É a isso que o mercado está a reagir", disse David Stubbs, responsável global de estratégia de investimento do J.P. Morgan Private Bank, à mesma agência. "Estamos a ver uma reavaliação rápida do ambiente macroeconómico."

A Galp Energia é a cotada que mais impulsiona o PSI-20, com uma valorização de 1,02% para 10,94 euros, num dia em que o Brent em Londres valoriza e negoceia perto dos 70 dólares.

Com BCP, EDP e Jerónimo Martins a marcarem subidas ligeiras, a Sonae também se destaca pela positiva, com uma valorização de 0,98% para 0,719 euros.