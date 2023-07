Galp lidera ganhos em Lisboa após resultados

A bolsa nacional abriu a sessão desta segunda-feira a negociar no verde, com os investidores a avaliarem os resultados das cotadas, depois de uma forte semana de apresentação de contas.Hoje, a Galp apresentou as contas referentes ao segundo trimestre, tendo registado lucros de 258 milhões de euros, menos 3% do que no mesmo período do ano passado, ligeiramente acima dos 250 milhões obtidos entre janeiro e março.No somatório dos primeiros seis meses do ano, a empresa revelou que obteve um resultado líquido de 508 milhões de euros, mais 21% em termos homólogos. Em bolsa a petrolífera sobe quase 3% e é a que mais ganha.O PSI avança 0,44% até aos 6.189,03 pontos, com nove cotadas no verde, cinco no vermelho e duas inalteradas, a REN e a Corticeira Amorim.No pódio dos ganhos está ainda a EDP Renováveis que avança 1,23% e a Altri que sobe 0,46%.(Notícia em atualização)