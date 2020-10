Galp lidera perdas com queda de mais de 2% e PSI-20 é arrastado

A bolsa portuguesa abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a resvalar 0,52% para os 4.195,46 pontos. A contribuir para este desempenho estão dez cotadas no vermelho, contra cinco no verde e três seguem inalteradas.





Lá fora o sentimento é misto, embora as praças apresentem uma maior convicção no vermelho que no verde. Pelosi veio reforçar o ânimo dos investidores ao revelar que as divergências entre democratas e americanos diminuíram, o que torna mais provável um acordo dentro do prazo que foi avançado – esta terça-feira. Paralelamente, o coronavírus continua a fazer estragos relevantes e o número de casos a nível mundial já ultrapassa os 40 milhões.





Na Europa a negociação segue para já com normalidade, depois de ontem de ter verificado o maior "apagão" nos mercados geridos pelo grupo Euronext em dois anos. As bolsas de Lisboa, Paris, Bruxelas, Amesterdão e Dublin interromperam a negociação durante três horas durante a manhã, um problema que a Euronext disse ser técnico e estar resolvido. Contudo, existiram ainda complicações após o fecho, pelo que a gestora das bolsas decidiu cancelar todas as ordens dadas após as 16:28 (hora de Lisboa), à exceção das matérias-primas, de modo a limpar o sistema e retomar a negociação esta terça-feira.





Por cá, a Galp é o peso pesado que se destaca no vermelho, e lidera para já as perdas, com um queda de 2,20% para os 8 euros. A petrolífera segue em sintonia com a matéria prima, depois de os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se terem mostrado apreensivos quanto à procura, numa reunião que aconteceu ontem, online, e da qual não resultaram decisões.



A sustentar a perda do PSI-20 está também a pesada Nos, que cede 0,72% para os 3,05 euros. De novo em destaque pela negativa estão finalmente as papeleiras, com a Altri a posicionar-se logo atrás da Galp, com uma quebra de 2,03% para os 3,67 euros, a Navigator a cair 0,58% para os 2,05 euros e a Semapa, ainda no vermelho, com uma desvalorização de 0,14% para os 7,14 euros.

(Notícia atualizada às 08:30)