Galp mantém Lisboa no verde na abertura

O PSI arrancou a última sessão de maio com uma ligeira subida, contrariando a tendência negativa vivida na maioria das praças da Europa ocidental, pressionadas pelo embargo parcial aprovado ontem pela UE contra o petróleo russo. Das 15 cotadas do índice nacional, oito subiam, seis caíam e a Corticeira Amorim seguia inalterada.Decisiva para manter Lisboa acima da linha de água está a Galp, que avança 2,56%, para 12,6 euros, máximo desde 4 de março de 2020, no início da pandemia da covid-19. A petrolífera está a beneficiar da escalada dos preços do petróleo, com o Brent a tocar os 124 dólares por barril, o valor mais alto em mais de três meses.Ainda pela positiva, destacam-se a Nos e a Sonae, com subidas de 0,65% e 0,64%, respetivamente, bem como os pesos pesados BCP (+0,57%) e Jerónimo Martins (+0,21%). O grupo EDP vê a casa-mãe a ganhar 0,15% enquanto a EDP Renováveis perde 0,78%.A maior queda pertence à Mota-Engil, que recua 2,1%. A construtora negoceia a partir de hoje sem direito a dividendo, pelo que excluindo esse fator, as ações da empresa estariam a ganhar 3,43%, o que seria mesmo a maior subida do índice.Também no vermelho seguem a Greenvolt (-1,34%), a já referida EDPR, a Navigator (-0,77%) e CTT (-0,39%).