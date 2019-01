Galp perde quase 2,5% e penaliza PSI-20

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional encerrou em queda ligeira esta quarta-feira, 16 de janeiro, com o PSI-20 a deslizar 0,08% para 4.998,62 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, dez encerraram em queda e oito em alta.



A praça portuguesa contrariou, desta forma, a tendência positiva das congéneres europeias, numa sessão em que apenas o PSI-20 e o londrino Footsie negociaram com sinal negativo.



Na Europa, as bolsas seguem com subidas em torno de 0,5%, com a rejeição do acordo de Theresa May no Parlamento a aumentar a confiança dos investidores na possibilidade de uma solução de compromisso com a oposição que dê origem a um Brexit ainda mais "suave"ou mesmo o cancelamento da saída do Reino Unido da UE.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,52% para 350,52 pontos, animado sobretudo pelas cotadas do setor da banca.



Em Lisboa, a penalizar o PSI-20 esteve sobretudo a Galp Energia. A petrolífera cedeu 2,34% para 14,195 euros, numa sessão em que também o petróleo perdeu terreno nos mercados internacionais. Nesta altura, o Brent, negociado em Londres, cede 0,07% para 60,60 dólares, enquanto o WTI, transacionado em Nova Iorque, cai 0,63% para 51,78 dólares.



A contribuir para a descida da bolsa nacional estiveram ainda as cotadas do grupo EDP e do retalho. A EDP cedeu 0,20% para 3,064 euros, enquanto a sua subsidiária de energias verdes, a EDP Renováveis perdeu 1,32% para 7,86 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins corrigiu das fortes subidas da sessão de ontem, desvalorizando 0,26% para 11,73 euros. Já a Sonae perdeu 0,68% para 87,65 cêntimos.