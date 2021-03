Galp salta 3,5% e dá gás à recuperação do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em alta esta sexta-feira, 26 de março, após duas sessões consecutivas de perdas, com o PSI-20 a valorizar 1,53% para 4.836,86 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 subiram, quatro desceram e uma encerrou inalterada.





A praça portuguesa esteve entre os melhores desempenhos da Europa, depois de uma semana muito volátil, nesta sessão em que os investidores foram animados pelas novas metas de vacinação nos Estados Unidos, que melhoraram as perspetivas de recuperação global.





Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden duplicou a sua meta de vacinação para os seus primeiros 100 dias na Casa Branca, prometendo agora aplicar 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.





Ao mesmo tempo, a contribuir para a subida das praças europeias está a valorização do petróleo nos mercados internacionais, que está a impulsionar as cotadas do setor do petróleo e gás, energia e matérias-primas.





Nesta altura, o índice de referência para a região, o Stoxx600, sobe 0,88% para 426,79 pontos.





Por cá, as cotadas que mais pressionaram na sessão de ontem – a EDP Renováveis e a Galp – foram as que mais contribuíram hoje para os ganhos. A petrolífera portuguesa valorizou 3,54% para 10,05 euros enquanto a EDP Renováveis somou 2,87% para 17,20 euros. Ainda na energia, a EDP subiu ligeiros 0,06% para 4,850 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram também o BCP, a Nos e a Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,39% para 11,63 cêntimos, a operadora subiu 2,17% para 3,106 euros e a Jerónimo Martins valorizou 2,07% para 13,55 euros.





Com uma forte subida encerraram também os CTT, que atingiram máximos de janeiro do ano passado nos 3,29 euros, após uma subida de 2,65%.