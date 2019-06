Por cá, a Galp é o "peso pesado" que se destaca no verde. Esta cotada avança 0,83% para os 13,29 euros, numa altura em que os preços do petróleo dão "passos largos" no mesmo sentido. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para Portugal e para a Europa, segue a somar 1,46% para os 66 dólares por barril. O otimismo em relação à matéria-prima verifica-se depois de os dados do Instituto Americano do Petróleo terem revelado uma queda acentuada nas reservas, sendo que as tensões com o Irão também podem abalar o lado da oferta.



No terreno negativo juntam-se a Jerónimo Martins, as papeleiras e o BCP. A retalhista desce 0,42% para os 14,18 euros, posicionando-se entre as quebras da Altri e da Navigator, de 0,43% para os 5,82 euros e de 0,12% para os 3,25 euros, respetivamente. Já o banco BCP, um dos títulos mais vulneráveis da bolsa nacional à conjuntura externa, cede 0,08% para os 26 cêntimos.

A bolsa nacional abriu em alta muito ligeira, subindo 0,02% para os 5.063,22 pontos. São oito as cotadas que seguem em queda, contra sete em terreno positivo e três inalteradas.Na Europa, a tendência é a inversa, e as principais praças seguem em queda. As tensões crescentes entre o Irão e os Estados Unidos preocupam os investidores, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter escrito na respetiva conta Twitter que pode optar por "obliterar" a nação iraniana caso esta volte a atacar os Estados Unidos, dependendo da natureza do ataque. Paralelamente, os mercados estão cautelosos enquanto esperam a aguardada reunião entre o presidente norte-americano e o homólogo chinês, Xi Jinping, que ocorrerá no final desta semana, a propósito do encontro do G-20.