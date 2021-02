Galp sobe 1,5% e dá impulso ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta terça-feira, 16 de fevereiro, com o PSI-20 a subir 0,64% para 4.845,26 pontos.

Na Europa, os principais índices também estão com sinal positivo, apoiados mais uma vez na perspetiva de que os processos de vacinação em curso vão permitir uma recuperação mais acelerada da economia global.





Esta melhoria das perspetivas económicas tem alimentado uma corrida aos ativos de maior risco, como é o caso das ações, mas também das matérias-primas industriais, como a platina e o cobre, que deverão beneficiar do crescimento da atividade económica.





Por cá, a Galp, o BCP e a EDP Renováveis são as cotadas que mais contribuem para a subida do PSI-20. A Galp soma 1,57% para 9,622 euros, acompanhando a valorização do petróleo nos mercados internacionais.





Já o BCP sobe 0,57% para 12,42 cêntimos e a EDP Renováveis valoriza 0,25% para 20,45 euros.A casa-mãe, a EDP, segue em sentido contrário com uma descida de 0,26% para 4,929 euros.