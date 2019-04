Galp sobe 1,5% e deixa PSI-20 acima da linha de água

Tiago Sousa Dias

A bolsa nacional encerrou em alta ligeira esta segunda-feira, 8 de abril, depois de duas sessões consecutivas de quedas, com o PSI-20 a subir 0,03% para 5.310,95 pontos. Das 18 empresas que compõem o principal índice nacional, 11 fecharam em alta, seis em queda e uma inalterada.



Lisboa contrariou, desta forma, a tendência negativa da Europa. Os principais índices seguem com perdas inferiores a 0,5% (com exceção do espanhol IBEX, que recua 0,83%), numa altura em que a moeda única europeia sobe quase 0,5% face ao dólar, penalizando as empresas exportadoras.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,29% para 387,09 pontos.



Por cá, a Galp Energia foi a cotada que mais impulsionou o PSI-20, com uma valorização de 1,45% para 14,355 euros. Esta subida da petrolífera portuguesa aconteceu numa sessão de ganhos para o petróleo, que soma, nesta altura, quase 1,5% em Nova Iorque para negociar próximo dos 64 dólares.



Ainda na energia, a EDP avançou 0,20% para 3,515 euros enquanto a EDP Renováveis somou 0,82% para 8,56 euros.

A contribuir para a subida do PSI-20 estiveram ainda a Semapa, com um avanço de 0,83% para 14,66 euros, e a Altri, com uma valorização de 0,41% para 7,275 euros.



Por outro lado, a evitar maiores ganhos na bolsa nacional estiveram sobretudo o BCP, a Nos e a Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya deslizou 0,66% para 24 cêntimos, a Nos perdeu 0,5% para 5,95 euros e a retalhista desvalorizou 0,66% para 13,56 euros.



(Notícia atualizada às 17:00)