Galp sobe 2,5% e dá gás ao PSI-20

Depois de ter interrompido ontem uma série de duas sessões consecutivas de ganhos, o PSI-20 voltou ao verde esta quinta-feira, 2 de abril, com o PSI-20 a valorizar 0,62% para 4.017,34 pontos.





Com 16 cotadas em alta e apenas duas em queda – Pharol e Corticeira Amorim – a bolsa portuguesa acompanha o otimismo das congéneres europeias, que seguem em alta, a beneficiar da valorização do petróleo e do maior apetite pelo risco por parte dos investidores.





O governo chinês ordenou que todas as petrolíferas estatais começassem a encher as suas reservas ao máximo, para tirar proveito do nível atual dos preços da matéria-prima, o que teve efeitos imediatos nas cotações.





O petróleo está a subir mais de 10% nos mercados internacionais, puxando pelas cotadas da energia e do petróleo e gás, como é o caso da portuguesa Galp, que avança 2,45% para 10,46 euros.





Ainda na energia, a EDP soma 0,14% para 3,575 euros e a EDP Renováveis valoriza 1,52% para 10,66 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão também o BCP, a Jerónimo Martins e as cotadas do setor da pasta e do papel. O banco liderado por Miguel Maya ganha 1% para 10,10 cêntimos, a retalhista soma 0,57% para 15,775 euros, a Semapa avança 1,88% para 8,14 euros e a Altri valoriza 1,85% para 3,632 euros.