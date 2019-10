Galp sobe 8% desde anúncio de dividendo. PSI-20 ganha há quatro dias

O PSI-20 fechou a sessão a ganhar 0,32% para 5.106,62 pontos, com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada. Esta foi a quarta subida consecutiva para a bolsa nacional, ainda que ao contrário de alguns índices europeus não tenha tocado em nenhum máximo.

A contribuir para o desempenho da praça lisboeta estiveram as ações da Galp Energia, que continua a "descontar" a estratégia da política de dividendos, apresentada na última terça-feira, 21 de outubro. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva revelou que vai aumentar os dividendos pagos aos acionistas a um ritmo de 10% ao ano, algo que gerou interesse pelos investidores. Esta sessão as ações avançaram 2,31%.

Nas últimas cinco sessões os títulos da Galp subiram sempre, acumulando um ganho de 8% para 14,59 euros (valor de fecho desta segunda-feira). E, tendo em consideração o preço-alvo médio de 21 casas de investimento (16,04 euros), ainda há margem para uma subida próxima de 10%.

Em destaque estiveram também os CTT, cujas ações apreciaram 0,83% para 2,664 euros, ajudando o PSI-20 a completar a quarta sessão consecutiva de ganhos. As ações da empresa liderada por João Bento estão a atravessar um período animador. Só este mês acumulam um ganho superior a 25%. Ainda insuficiente para "apagar" o resto do ano, uma vez que os CTT continuam a acumular uma queda de 9% em 2019, mas mostra que os investidores estão mais confiantes em relação à empresa, que tem vindo a implementar um plano de reestruturação.

Os CTT vão revelar os seus números do terceiro trimestre na quarta-feira, dia 30 de outubro. Um dia importante para os investidores perceberem como estão a evoluir as contas.

A travar maiores ganhos esteve o BCP, com as ações a caírem 0,34% para 0,2024 euros, no dia em que o Millennium Bank revelou os resultados do terceiro trimestre. A unidade polaca reportou um resultado líquido de 200,1 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros), 15% acima do registado no período homólogo e acima das melhores estimativas dos analistas.

Fora do PSI-20, destaque para a Impresa, cujas ações subiram 5,67% para 0,261 euros, no dia em que os investidores vão saber como correu o terceiro trimestre. A empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão vai revelar, já após o fecho da bolsa, os resultados até setembro.