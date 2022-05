Galp soma mais de 2% e dá gás a Lisboa que sobe mais de 1%

A bolsa de Lisboa está a acompanhar a tendência positiva vivida nas principais praças europeias. O PSI arranca a primeira sessão da semana a valorizar 1,12% para 5.987,65 pontos.Entre as 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, 14 negoceiam no verde, estando 7 a ganhar mais de 1% e apenas uma permanece inalterada.A Galp Energia é a que mais puxa pelo PSI, estando cada ação a valorizar 2,16% para 11,10 euros, num dia em que o preço do petróleo avança no mercado internacional.

Todo o setor energético é o protagonista da sessão, com a EDP Renováveis a ganhar 1,94% para 5,52 euros, acompanhada da empresa-mãe que soma 0,79% para 4,70 euros. A Greenvolt sobe 1,31% para 6,98 euros e a REN valoriza 0,17% para 2,89 euros.

Entre as papeleiras, A Altri cresce 1,94% para 5,52 euros, a Navigator ganha 1,38% para 4,13 euros, enquanto a Semapa sobe 0,69% para 14,50 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,87% para 18,46 euros e a Sonae cresce 0,79% para 4,70 euros.

A semana arrancou a sessão com a Europa pintada de verde, depois de na semana passada o apetite pelo risco ter diminuído. Os investidores vão estar atentos ao World Economic Forum que decorre esta semana em Davos, à espera de sinais de banqueiros, líderes empresariais e políticos sobre o futuro da economia mundial.

(Notícia atualizada às 8:22)