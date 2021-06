Galp, Sonae e CTT dão fôlego ao PSI-20

A praça lisboeta encerrou em ligeira alta, com o índice de referência nacional a somar 0,05% para 5.201,36 pontos, com 7 cotadas no verde, 7 no vermelho e 4 inalteradas.

Lisboa acompanhou assim o movimento de subida que se observar no resto da Europa, com exceção de Madrid, com os setores químico e industrial a darem o maior balanço. O Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores cotadas da região, marcou um máximo histórico pela oitava sessão consecutiva, na mais longa série de recordes desde 1999.

Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, o título que mais sustentou o índice foi a Galp, a subir 1,61% para 10,03 euros, num dia em que os preços do petróleo voltam a renovar máximos de mais de dois anos.

Também a Sonae contribuiu para o bom desempenho da praça lisboeta, com a retalhista a valorizar 2,46% para 0,83 euros. No mesmo setor, a Jerónimo Martins deslizou 0,35% para 15,82 euros.

Destaque igualmente para os CTT, que ganharam 0,57% para 4,43 euros, renovando assim um máximo de outubro de 2017. Ontem foi anunciado que os CTT já executaram 77% do seu programa de compra de ações próprias para distribuir a gestores e quadros dirigentes. A empresa de correios já investiu perto de 4,9 milhões de euros na aquisição dos títulos.

A Mota-Engil, por seu lado, somou 0,27% para 1,46 euros, depois de ontem ao final do dia ter anunciado a adjudicação de um contrato em três minas de ouro no Mali.

A travar maiores ganhos estiveram o BCP – a ceder 1,53% para 15 cêntimos – e a EDP Renováveis, que recuou 0,46% para 19,31 euros.

Sem quaisquer alterações face à sessão de ontem ficaram a Semapa, Nos, Ibersol e Ramada.