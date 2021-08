Ganho de 3% põe Semapa na dianteira do PSI-20

A Semapa liderou os ganhos do PSI-20, num dia a verde para a bolsa portuguesa. O índice de referência nacional ganhou 0,34% para5.151,98 pontos, com 11 das 18 cotadas no verde, seis no vermelho e uma inalterada.A cotada do papel e cimento subiu 3% para 11,58 euros por ação, prolongando a série de ganhos. Nas pares do setor, a Altri somou 0,8% para 5,16 euros por ação, mas a Navigator cedeu 0,26% para 3,02 euros. Na energia, a EDP Renováveis valorizou 1,8% para 20,42 euros e a casa-mãe EDP 0,4% para 4,50 euros.Em terreno positivo, destacaram-se ainda o BCP (que ganhou 1,04% para 0,1267 euros), a Nos (que valorizou 0,9% para 3,26 euros) e a Sonae (que avançou 0,54% para 0,8395 euros).Já em sentido contrário, os CTT afundaram 3,4% para 4,59 euros por ação, que corrigem no seguimento de um disparo no final da semana passada após ter apresentado resultados. A Galp Energia recuou 0,43% para 8,41 euros, a reagir ao tombo do petróleo nos mercados internacionais . A Ibersol cedeu 1,63%, a Ramada 0,7% e a Corticeira Amorim 0,35%.Apesar destas perdas, o PSI-20 contrariou assim o sentimento misto na Europa. O Stoxx 600 somou 0,19%, mas o espanhol IBEX 35, o alemão DAX e francês CAC 40 deslizaram menos de 0,1%. Tal como o petróleo, as ações estão a ser castigadas pelos receios face à disseminação da variante Delta do novo coronavírus.