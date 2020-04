Ganhos da energia sustentam Wall Street em dia de maus dados económicos

O Dow Jones fechou a somar 2,24% para 21.413,44 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 2,28% para 2.526,90 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,72% para 7.487,31 pontos.

Wall Street esteve a reagir com euforia ao anúncio feito por Donald Trump de que Riade e Moscovo vão cortar a sua oferta de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris por dia (podendo ascender aos 15 milhões diários), com as cotadas da energia a protagonizarem as maiores subidas.

Apesar de não haver confirmação oficial deste acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, as cotações do crude galoparam e contagiaram as cotadas do setor.

Já na reta final da sessão, o entusiasmo dos investidores esmoreceu, uma vez que a pressão dos dados económicos é muito forte, mas na última hora de negociação o otimismo acabou por imperar. O Nasdaq chegou a negociar no vermelho, mas rapidamente voltou a ganhar fôlego.

O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ascendeu a 6,65 milhões na semana terminada a 28 de março, um recorde histórico e que mais do que duplicou o máximo de 3,28 milhões registado na semana precedente.

Ou seja, em duas semanas entraram perto de 10 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego.