Ganhos da JM e da Renováveis puxam PSI-20 para o verde

A praça lisboeta terminou a última sessão da semana em alta, impulsionada pela forte valorização das ações do Grupo EDP e da Jerónimo Martins. A retalhista prosseguiu aquele que é o maior ciclo de ganhos desde fevereiro de 2020.

O índice PSI-20 encerrou a somar 0,63% para 5.337,14 pontos, continuando a negociar acima dos níveis anteriores à pandemia da covid-19. Na Europa o dia foi também de ganhos, ainda que ligeiros. O índice europeu Stoxx 600 avançava menos de 0,5%, com as subidas dos setores mais defensivos a determinarem os ganhos.

Em Lisboa, a Jerónimo Martins continua a centrar atenções. A retalhista portuguesa registou a oitava sessão consecutiva de ganhos, ao subir 1,08 para 18,245 euros. A companhia liderada por Pedro Soares dos Santos regista o maior ciclo de ganhos desde fevereiro de 2020, antes de a pandemia se ter feito sentir nas bolsas em todo o mundo. Este rally colocou a cotação muito próxima do valor mais alto alguma vez alcançado pela cotada em bolsa: os 18,47 euros por ação tocados em abril de 2013.

A impulsionar a negociação esteve ainda o Grupo EDP. A EDP Renováveis encerrou com um ganho de 2,29% para 22,34 euros, enquanto a casa-mãe valorizou 1,49% para 4,826 euros.

As quedas do BCP e da Galp Energia impediram um ganho mais expressivo do índice PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desceu 1,6% para 0,1232 euros, enquanto a petrolífera cedeu 1,18% para 8,218 euros.



Apesar de falhar os máximos das praças europeias, a bolsa nacional tem vindo a recuperar em agosto. Desde o início do mês o PSI-20 sobe mais de 6%, uma evolução que permitiu ao índice elevar os ganhos anuais para cerca de 9%.