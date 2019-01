Ganhos da Nos e do setor do papel sustentam bolsa

A bolsa nacional consegue seguir no verde, num arranque marcado pela subida da Nos e do setor do papel. Do lado oposto está o grupo EDP e o BCP, num início de sessão pintado de verde nas bolsas europeias.

A bolsa nacional iniciou a sessão com ganhos ligeiros, num arranque em que a maioria das praças europeias estão a subir. Os investidores estão algo expectantes em relação a várias questões, o que está a condicionar a negociação. O PSI-20 sobe 0,03% para 5.112,12 pontos, com seis cotadas em alta, oito em queda e quatro inalteradas.



O Brexit, e o impasse em torno da solução e do calendário de saída do Reino Unido da União Europeia, é uma das questões que está a pesar na negociação.



Destaque também para os ventos que sopram do outro lado do Atlântico. A Reserva Federal (Fed) dos EUA reúne-se esta quarta-feira, 30 de janeiro, e os investidores aguardam pelo discurso do presidente da autoridade, Jerome Powell, para perceber se são deixados sinais sobre o futuro da política monetária dos EUA.





Além disso, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, vai encontrar-se com o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, quarta e quinta-feira, o que também está a criar alguma expectativa nos investidores, que esperam por novidades sobre as negociações comerciais entre Washington e Pequim.





Na bolsa nacional, é o setor do papel e a Nos que justificam a subida, numa altura em que a Altri está a crescer 0,57% para 7,11 euros e a Navigator está a apreciar 0,29% para 4,21 euros.



Já a Nos está a subir 0,97% para 5,705 euros.



Do lado oposto está o grupo EDP, com a elétrica a cair 0,38% para 3,124 euros e a EDP Renováveis a ceder 0,19% para 7,835 euros.



O BCP também está a pesar na negociação, ao recuar 0,41% para 0,243 euros.