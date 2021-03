Ganhos da Nos e grupo EDP mantêm PSI-20 em terreno positivo

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 16 de março, a ganhar 0,36% para 4.835,17 pontos, com oito cotada em alta, outras tantas em queda e ainda duas inalteradas no valor de fecho desta segunda-feira.A bolsa nacional negociou assim em linha com as subidas também registadas pela generalidade das principais bolsas europeias. O índice de referência europeu Stoxx600 valorizou para máximos de fevereiro do ano passado sobretudo apoiado pelas valorizações alcançadas pelos setores automóvel e do imobiliário.Apesar do contratempo para o processo de vacinação decorrente da suspensão da aplicação da vacina da AstraZeneca por parte de vários países europeus, os investidores acabaram por privilegiar as indicações que vão surgindo quanto a uma recuperação económica robusta na Zona Euro.Em Lisboa, foi a Nos que mais impulsionou com uma subida de 3,37% para 3,066 euros, com a operadora de telecomunicações a aproximar-se do máximo de janeiro obtido na semana passada.Destaque ainda para o grupo EDP, com a EDP a crescer 1,72% para 4,837 euros e a EDP Renováveis a somar 1,70% para 17,98 euros. A prestação da EDP surge no dia em que o S&P elevou o rating atribuído à elétrica portuguesa para o segundo nível acima do patamar de investimento considerado "lixo".Nota positiva também para os CTT, que terminaram o dia a apreciar 1,57% para 1,92 euros. Os correios nacionais apresentam resultados ainda esta tarde, já depois do encerramento da negociação bolsista.

A travar mais ganhos em Lisboa esteve em especial a Galp Energia, que perdeu 1,88% para 10,43 euros, recuando assim face ao máximo de junho de 2020 ontem verififcado. Ainda a pressionar o PSI-20 esteve a Navigator (-1,21% para 2,77 euros) e a Sonae (-0,97% para 71,7 cêntimos).





(Notícia atualizada)