A bolsa nacional arrancou o dia com ganhos muito ligeiros, numa sessão em que os investidores voltam a refletir na negociação os receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China.

As bolsas europeias iniciaram assim a sessão em queda. Já Lisboa está a conseguir escapar à tendência, com o PSI-20 a subir 0,05% para 4.810,84 pontos, numa altura em que sete ações estão a subir, oito está em queda e três seguem inalterados.



A contribuir para a subida da bolsa está a Nos, ao subir 0,29% ara 5,205 euros, bem como a EDP Renováveis, que aprecia 0,42% para 9,59 euros.



Já do lado oposto está o BCP, ao ceder 0,49% para 0,2050 euros, assim como a EDP, que perde 0,12% para 3,357 euros.

Os investidores estão a tentar perceber como vão evoluir as negociações comerciais entre os EUA e a China, mas os últimos desenvolvimentos têm dificultado essa visão. Washington e Pequim têm mostrado abertura para negociar e dar tréguas para logo a seguir serem anunciadas novas tarifas, aumento de tarifas ou mais produtos a serem incluídos na lista.Este contexto tem deixado os investidores desconfortáveis, sem saberem como reagir, até porque este contexto tem aumentado os receios de uma recessão económica mundial.