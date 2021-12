Ganhos da Sonae e BCP fazem perdurar otimismo da abertura do PSI-20

A manhã desta terça-feira está marcada pelo otimismo nas praças europeias, que estendem assim os ganhos da última sessão. O principal índice português, o PSI-20, abriu a sessão a valorizar 0,49%, impulsionado sobretudo pelas subidas superiores a 1% da Sonae e do BCP.Das 19 cotadas, 14 estão a negociar no "verde", três estão inalteradas e apenas duas estão em contraciclo (a Ibersol, que cai 1,51%, e a Galp Energia, que perde 0,26%).A Sonae é a cotada que mais sobe, com uma valorização de 2,21% para 1,02 euros por ação. A seguir de perto os ganhos da retalhista está o BCP, que avança 1,14%, para 0,14 euros. Também no retalho, a Jerónimo Martins soma 0,50%, para 20,07 euros por ação.Entre os pesos-pesados que estão a contribuir para os ganhos do PSI-20, destacam-se também a EDP (+0,42%) e a EDP Renováveis (+0,17%).As papeleiras estão também em alta: a Altri avança 0,91% e a Navigator ganha 0,84%, no dia em que vai proceder à distribuição antecipada de dividendos aos acionistas, no valor de 0,0703 euros por ação, tendo em conta os lucros da Navigator, que subiram 52% nos primeiros nove meses do ano.Na Europa, as principais praças abriram também em alta. O Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, está a somar 0,15%, fazendo jus ao chamado "rally de Natal" que costuma pintar os mercados acionistas de "verde" durante esta semana.Os investidores estão, no entanto, atentos à evolução da ómicron, numa altura em que algumas das maiores economias globais apertam restrições. É o caso da França, que decretou teletrabalho obrigatório pelo menos três dias por semana e antecipação da toma da terceira dose da vacina, de cinco para três meses.