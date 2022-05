Ganhos do BCP e da Jerónimo Martins dão força ao PSI

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, a somar 0,33% para 5.88,42 pontos. Das 15 cotadas que compõem o PSI, nove fecharam a valorizar e seis a cair.Do lado dos ganhos destacou-se o BCP, a valorizar 2,48% para 0,149 euros, e também a retalhista Jerónimo Martins, que avançou 1,16% (20,12 euros).Já a desvalorização dos pesos-pesados Galp e da EDP Renováveis pesaram na sessão desta terça-feira. A Galp recuou 0,84% (11,2 euros) num dia em que revelou os resultados do primeiro trimestre do ano. A petrolífera apresentou um resultado líquido de 155 milhões de euros nos primeiros trimestres de 2021. Os números, enviados esta manhã, antes da abertura do mercado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refletiram a escalada que o petróleo nos mercados mundiais, acentuada com a invasão militar da Ucrânia. Ainda assim, ficaram aquém das estimativas dos analistas.A petrolífera liderada por Andy Brown fechou, assim, a sessão desta terça-feira em contraciclo com o setor do petróleo na Europa.A EDP Renováveis, por seu turno, depreciou 0,64% para 21,59 euros, também em contraciclo com o setor. Esta cotada foi alvo de uma subida de "target" e descida de "recomendação" antes das contas do trimestre, que se prepara para divulgar esta quarta-feira, antes da abertura do mercado.Já a casa-mãe, a EDP, fechou em alta, a registar ganhos de 1,03%, a cotar nos 4,396 euros. A empresa recebeu uma subida de "target" por parte da Caixabank/BPI, que apontou para um preço-alvo de 6,15 euros, o que sugere uma valorização de quase 40% face à cotação de fecho da sessão desta terça.Nota ainda para a valorização da Altri, que apreciou 1,02% para 6,46 euros por ação, seguida pela REN, que somou 0,7% para 2,88 euros. A Navigator avançou 0,56% para 6,86 euros e a Corticeira Amorim fechou o dia a valorizar 0,2% para 9,81 euros. A Corticeira revelou contas do trimestre após o fecho da sessão, reportando lucros de 20,1 milhões de euros, mais 26% do que no mesmo período do ano passado, enquanto as vendas aumentaram 32% para 263,5 milhões de euros.(notícia atualizada às 16:55)