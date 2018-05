Ganhos do BCP e Grupo EDP impulsionam bolsa nacional

As acções da EDP, EDP Renováveis e Altri tocaram em máximos numa sessão positiva para as bolsas europeias devido à suspensão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Imune aos receios com o novo governo em Itália, a bolsa portuguesa seguiu o desempenho das principais praças europeias, que beneficiaram das notícias relacionadas com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

O PSI-20 ganhou 0,6% para 5.749,83 pontos. O Stoxx 600 avança 0,33% e em Wall Street o Dow Jones sobe mais de 1%, sendo que a justificar esta tendência positiva está o acordo alcançado entre as autoridades norte-americanas e chinesas que permite o levantamento das sanções mutuamente impostas na sequência da guerra comercial iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Em Lisboa destacou-se o Banco Comercial Português, que recupera do tombo da véspera apesar de os juros da dívida pública portuguesa terem subido mais de 10 pontos base para um máximo de dois meses próximo dos 2% na sequência dos receios dos investidores com as propostas do novo governo em Itália. As acções subiram 1,2% para 0,2773 euros, depois de na sexta-feira terem cedido mais de 4% devido precisamente à situação em Itália.

O Grupo EDP também se destacou, com a EDP Renováveis a subir 0,79% para 8,245 euros e a EDP a valorizar 0,81% para 3,486 euros, tendo atingido o valor mais elevado desde Outubro de 2015. Subidas que elevam os preços em bolsa para níveis cada vez mais distantes dos valores oferecidos pela China Three Gorges (CTG) na oferta pública de aquisição (OPA). Os chineses ofereceram 3,26 euros por cada título da EDP e 7,33 euros pela EDP Renováveis.

A subida das acções surge depois de ter sido revelado que o fundo norte-americano Capital Group reduziu a sua posição no capital da EDP de cerca de 12% para 9,973%, abaixo do patamar de 10% do capital e direitos de voto na empresa. Mas também depois de o maior fundo soberano do mundo, o Norges Bank, ter reforçado a sua posição no capital da EDP.





A terceira cotadas em máximos no PSI-20 foi a Altri, que avançou 1,44% para 7,73 euros, tendo ao longo da sessão fixado o valor mais elevado de sempre. O sector da pasta e papel tem registado ganhos acentuados em Bolsa, devido aos preços da matéria-prima e evolução positiva do dólar. A Navigator subiu 1,5% para 5,415 euros.