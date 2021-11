Ganhos do Grupo EDP animam abertura em Lisboa

os membros da Fed sublinharam o carácter flexível dessa retirada gradual dos estímulos à economia. E o "outlook" para a inflação foi revisto em alta.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira em alta, animada pelas valorizações registadas pelas ações do Grupo EDP, numa manhã positiva entre as praças do Velho Continente.O PSI-20 segue a avançar 0,5%, com 11 ações a valorizarem, cinco em queda e três inalteradas. No Velho Continente, o sentimento é positivo, com os índices em alta, apesar do foco dos investidores continuar centrado nas novas medidas anunciadas na região para conter os novos casos de covid-19.A animar o sentimento dos investidores está a expectativa de uma manutenção de estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais. As minutas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos divulgadas ontem mostraram quePor cá, a EDP Renováveis segue em destaque, com um ganho de 2% para 22,28 euros, enquanto a EDP sobe 0,83% para 4,86 euros, num momento em que os investidores voltam a privilegiar títulos mais defensivos.A contribuir para os ganhos em Lisboa está ainda o BCP. O banco liderado por Miguel Maya ganha 0,74% para 0,15 euros.Do lado dos ganhos estão ainda as papeleiras. Semapa e Altri somam cerca de 0,5%.As quedas da Galp e da Nos estão a impedir maiores ganhos do PSI-20. A petrolífera desce 0,27% para 8,78 euros, enquanto a operadora desliza 0,12% para 3,44 euros.(Notícia atualizada às 08:29)