Ganhos do Grupo EDP e BCP impulsionam PSI-20

O líder do banco central dos EUA anunciou uma possível retirada de apoios ainda este ano, caso a economia continue a recuperar em força, contudo foi moderado no discurso. Em Lisboa, o Grupo EDP é o principal motor dos ganhos. A EDP Renováveis segue a valorizar 0,84% para 21,52 euros, enquanto a elétrica avança 0,54% para 4,635 euros. Já a petrolífera Galp ganha 0,44% para 8,664 euros, apesar das quebras dos preços do petróleo nos mercados internacionais.



No retalho, a manhã é igualmente de ganhos. A Jerónimo Martins segue a somar 0,25% para 17,80 euros, enquanto a sua concorrente Sonae valorIZA 0,38% para 0,9225 euros.



O PSI-20 começou a semana com o pé direito. O índice de referência da bolsa nacional segue a avançar 0,26%, animado pelos ganhos das ações do universo EDP e do BCP. Na Europa, a sessão é igualmente de ganhos, com os investidores satisfeitos com a mandagem deixada por Jerome Powell em Jackson Hole.A bolsa lisboeta está assim a acompanhar os ganhos tímidos das principais praças europeias – o índice europeu Stoxx soma uns meros 0,03% – , numa sessão que continua a ser dominada pelas declarações do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos no simpósio de Jackson Hole.