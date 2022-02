Ganhos do grupo EDP e JM insuficientes para manter PSI-20 no verde

O PSI-20 deslizou 0,08%, para os 5.658,54 pontos, sendo Lisboa a praça europeia menos castigada pelo aumento das tensões geopolíticas na Ucrânia. Oito das 19 cotadas fecharam positivas enquanto as restantes 11 terminaram o dia no vermelho.A pesar no índica estiveram as quedas de pesos pesados como o BCP e a Galp, que não foram compensadas pelas subidas do grupo EDP e da Jerónimo Martins.O BCP acompanhou a tendência negativa da banca europeia e fechou a cair 3,18%, para os 0,1919 euros. Também a Galp sofreu uma quebra de 2,35%, também em linha com o setor na Europa, terminando o dia nos 9,99 euros.Nota ainda para os CTT, que perderam 1,54%, para 4,79 euros, Sonae, que cedeu 1,28%, para os 1,003 euros.Pela positiva, o grupo EDP brilhou, com a EDP Renováveis a aproveitar a boleia das boas recomendações dos analistas após os resultados apresentados ontem e a liderar os ganhos do dia com uma subida de 3,85%, para os 18,61 euros. A EDP, que mostrou as contas já após o fecho da sessão, ganhou 1,63%, para os 4,187 euros.A contribuir para limitar os danos no índice esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce avançou 1,21%, encerrando nos 20,07 euros.A Novabase, que apresentou resultados também após o final da negociação, subiu 0,20%, para os 4,98 euros.