Ganhos tímidos seguram bolsa de Lisboa na linha de água. Mota-Engil e Corticeira pressionam

s investidores europeus aguardam a conclusão da primeira reunião de política monetária do ano da Reserva Federal norte-americana esta quarta-feira. É esperado que o banco central

pela quarta sessão consecutiva.O PSI começou o dia nos 0,10% para 6.298,93 pontos. Das 16 cotadas, dez estão a subir, cinco em queda e uma inalterada — a Ibersol.

A Mota-Engil comanda as perdas ao ceder 0,57% para 5,19 euros, seguida pela Corticeira Amorim que desvaloriza 0,53% para 9,36 euros.No setor energético, Greenvolt cai 0,12% para 8,09 euros e EDP desce 0,07% para 3,998 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,24% para 14,775 euros e a REN ganha 0,22% para 2,26 euros. Ontem, a GVK Omega, a sociedade-veículo criada pela norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR), notificou a Autoridade da Concorrência da aquisição do "controlo exclusivo" sobre a Greenvolt Entre os pesos pesados, além do grupo EDP, o BCP valoriza 0,29% para 27,35 cêntimos, a Jerónimo Martins soma também 0,29% para 20,98 euros e a Galp valoriza 0,27% para 14,72 euros. Na terça-feira, o BCP fechou a sessão em alta após ser divulgado que o polaco Bank Millennium, que o banco liderado por Miguel Maya controla, regressou aos lucros no ano passado