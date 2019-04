GE e Boeing penalizam Dow Jones mas Apple ajuda Nasdaq

O Dow Jones fechou a ceder 0,32%, para 26.341,02 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 avançou 0,10% para 2.895,77 pontos.

Tratou-se da oitava sessão consecutiva de subidas para o S&P 500, que está a apenas 1,4% do seu máximo histórico.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,19%, para 7.953,88 pontos.

O Dow Jones não conseguiu fechar no verde devido ao facto de as negociações comerciais entre Washington e Pequim terminadas na semana passada não terem trazido qualquer data para um acordo. Os investidores aguardam agora por sinais de progressos nas conversações entre as duas maiores economias do mundo.

Do lado das perdas, destaque para a General Electric, que perdeu terreno depois de o JPMorgan ter cortado a sua recomendação para as ações da empresa.

Também a Boeing negociou no vermelho, pressionada pelo anúncio da construtora aeronáutica de que irá cortar a produção do modelo 737 Max em quase 20% - o que levou o Bank of America a reduzir a sua recomendação para a companhia.

Do lado dos ganhos, o bom desempenho da Apple sustentou o Nasdaq, com a empresa da maçã a somar 1,57% para 200,10 dólares.

Já as cotadas da energia deram gás ao S&P 500, numa sessão em que o preço do petróleo atingiu máximos de novembro de 2018, sobretudo devido aos receios de uma eventual perturbação na oferta da Líbia à conta da escalada de tensões naquele país produtor – o que ofuscou a notícia do maior aumento de plataformas petrolíferas ativas nos EUA desde maio.

Os investidores aguardam com expectativa os resultados das cotadas norte-americanas, com a banca a dar na sexta-feira o pontapé de arranque na divulgação das contas trimestrais.