Gémea chinesa da Netflix afunda em bolsa após alegações de fraude

As ações da iQiyi, a gigante chinesa que fornece serviços de streaming, afundaram 18% esta sexta-feira na negociação "after-hours" nos Estados Unidos, depois de a cotada ter revelado que está a ser alvo de uma investigação da Securities and Exchange Commission (SEC).



Na origem da investigação está um relatório da Wolfpack Research com cerca de quatro meses que acusa a iQiyi de fraude e de inflacionar os seus números.





A SEC pretende "certos registos financeiros e operacionais datados de 1 de janeiro de 2018, bem como documentos relacionados a certas aquisições e investimentos que foram identificados num relatório emitido pela Wolfpack Research em abril de 2020", explicou a empresa chinesa citada pela CNBC.A gigante do streaming, detida maioritariamente pela Baidu, revela também que "contratou consultores profissionais para conduzir uma revisão interna de algumas das principais alegações" que constam do relatório da Wolfpack.No relatório de abril, a Wolfpack Research alega que a iQiyi inflacionou as suas receitas de 2019 em aproximadamente 8 mil milhões de yuans (cerca de 1,13 mil milhões de dólares) para 13 mil milhões de yuans (cerca de 1,98 mil milhões de dólares). Segundo a Wolfpack, também os gastos e número de utilizadores foram falseados.A investigação da SEC surge numa altura em que o escrutínio sobre as empresas chinesas cotadas nos EUA está a ser reforçado, na sequência do escândalo da Luckin Coffee, empresa chinesa que foi retirada do Nasdaq depois de ter admitido que manipulou os dados das vendas de 2019.Em maio, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei que reforça o escrutínio sobre as empresas chinesas cotadas em Wall Street, com a ameaça de exclusão em caso de não cumprimento.