Gestoras de fundos fogem das FANG e atiram Nasdaq ao chão

As bolsas norte-americanas fecharam em baixa, numa sessão em que mais uma vez a fonte de maior pressão proveio do sector tecnológico, que está a sofrer em várias frentes. Em foco estão os dissabores do Facebook, são as ameaças de Trump à Amazon e aos produtos do sector na China, bem como a fuga das gestoras de fundos, que estão a preferir as matérias-primas.