Glencore investigada no Reino Unido por suspeitas de pagamento de subornos

A Glencore, gigante anglo-suíça da mineração, está a ser alvo de um processo de investigação do Serious Fraud Office (SFO), no Reino Unido, por suspeitas de pagamento de subornos.





A informação foi avançada pela própria empresa esta quinta-feira, 5 de dezembro, e confirmada posteriormente pelas próprias autoridades britânicas.





"A Glencore foi notificada hoje que o Serious Fraud Office (SFO) abriu uma investigação sobre suspeitas de suborno na condução dos negócios do grupo", refere a empresa em comunicado, acrescentando que irá colaborar com a investigação.





O SFO concretizou que a investigação tem por alvo a "condução dos negócios do grupo de empresas Glencore, os seus responsáveis, funcionários, agentes e pessoas associadas".





A notícia é conhecida cerca de um ano e meio depois de a Bloomberg ter noticiado que as autoridades britânicas estavam preocupadas com as atividades da Glencore na República Democrática do Congo (RDC) e as suas ligações ao bilionário israelita Dan Gertler, antigo parceiro de negócios naquele país.





Em dezembro de 2017, Gertler foi alvo de sanções dos Estados Unidos por alegados "negócios opacos e corruptos" na República Democrática do Congo, e a própria Glencore já está a ser investigada pelo Departamento de Justiça norte-americano por suspeitas de corrupção na República Democrática do Congo, Venezuela e Nigéria.





A Glencore é a maior empresa ocidental de mineração a operar na RDC, que é o maior produtor de cobre de África e onde tem origem metade do cobalto do mundo.





A notícia da investigação está a levar as ações da Glencore a afundar 7,7% para 220 pences.