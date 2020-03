Goldman recomenda “comprar” EDP Renováveis e ações sobem 3,5%

As ações da EDP Renováveis estão a subir esta quarta-feira, na bolsa nacional, animadas pela melhoria da recomendação por parte do Goldman Sachs.

Os títulos da empresa liderada por Manso Neto avançam 2,52% para 13,02 euros, depois de terem chegado a valorizar um máximo de 3,46% para 13,14 euros, um máximo de duas semanas.

Esta evolução acontece depois de o Goldman Sachs ter emitido ontem uma nota onde sobe a recomendação para os títulos de "neutral" para "comprar" citando uma melhoria das estimativas para o cash flow operacional e um capex menor.

"A EDPR continua a ser um dos poucos ‘pure plays’ no crescimento global das energias renováveis", referem os analistas, na nota citada pela Bloomberg.

O Goldman Sachs atribui um preço-alvo de 14,50 euros às ações da EDP Renováveis, o que tem implícito um potencial de valorização de 14% face ao fecho da última sessão (12,70 euros).

O preço-alvo médio atribuído à empresa de energias limpas é de 12,36 euros, com as avaliações a variarem entre 8 e 15,50 euros.

No passado dia 20 de fevereiro, a empresa revelou que fechou o ano de 2019 com lucros de 475 milhões de euros, o que traduz um aumento de 52% face ao resultado líquido de 313 milhões de euros obtido no ano anterior. A empresa anunciou ainda um aumento do dividendo a pagar aos acionistas para os 8 cêntimos.

Nessa sessão, os títulos atingiram um novo máximo histórico nos 13,80 euros. A empresa já soma mais de 23% desde o início do ano.