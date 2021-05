Governo protege controlo familiar no acesso à bolsa

Os donos de empresas familiares que decidam aceder ao mercado de capitais poderão manter o domínio. Além de as suas ações valerem mais, através do voto plural, o novo Código dos Valores Mobiliários (CVM) prevê ainda a exclusão do dever de lançamento de OPA (oferta pública de aquisição) quando esteja em causa a transmissão de controlo na esfera familiar por uma situação de morte.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...