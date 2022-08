Greenvolt abre acima de 2%. Energéticas empurram PSI para verde

A bolsa de Lisboa abriu a valorizar 0,16%, com as restantes praças europeias em terreno negativo. Das 15 cotadas do índice seis registam ganhos.

Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 08:17







Nos primeiros minutos de negociação, o PSI avançava 0,16% para os 6.278,64 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, seis estão em terreno positivo, sete em terreno negativo e duas inalteradas, a Semapa e Mota-Engil.



A Greenvolt é a estrela da manhã, a pular 2,44% para 10,92 euros, tocando assim num máximo absoluto desde a sua entrada em bolsa, pela terceira vez esta semana. A subir, mas longe da liderada por João Manso Neto, está a Jerónimo Martins que avança 0,70%, seguida pela Galp a somar 0,28%, à semelhança do petróleo e do setor energético na Europa.



A EDP Renováveis está a valorizar 0,19%, depois de ter também tocado um máximo histórico de 26,87 euros durante esta quarta-feira e está a agora a valer 26,60 euros por ação. Ainda nos ganhos está a EDP a avançar 0,15%, seguida de perto pela NOS (0,11%) e Sonae (0,10%).



Do lado oposto, os CTT perdem 0,45%, a Corticeira Amorim cede 0,38% e a Navigator recua 0,29%. Entre os pesos pesados, o BCP desvaloriza 0,13%.

