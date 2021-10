Greenvolt dispara 5% e negoceia pela primeira vez em 7,15 euros

As ações da empresa disparam 67% face ao preço a que foram coladas no IPO, realizado no último mês de julho.



Phil Boutefeu Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 14:28







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As ações da Greenvolt já estiveram a disparar mais de 5% na bolsa de Lisboa, com o braço de renováveis da Altri a fixar um novo máximo histórico, acima de 7,15 euros. Capitalização bolsista supera os 855 milhões de euros.



A Greenvolt segue a valorizar 4,4% para 7,10 euros, tendo já chegado a escalar 5,15% durante a sessão para 7,15 euros, o que representa um novo recorde para a empresa liderada por João Manso Neto que está cotada na praça portuguesa desde meados de julho. Face aos 4,25 euros a que foram vendidas as ações na oferta pública inicial (IPO), os títulos escalam já 67%, com uma capitalização bolsista de 863 milhões de euros.



As ações têm mantido uma evolução positiva em bolsa, estando atualmente a negociar acima dos preços-alvo dos analistas para a empresa. A avaliação média para a companhia está atualmente em 6,38 euros, um target que confere um potencial de descida de 10% à companhia.



Numa apresentação a investidores atualizada e comunicada esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa reiterou a previsão de crescer cerca de 40% ao ano até 2025, em termos de lucros e do EBITDA.



Esta vontade já tinha sido expressada pelo seu líder, João Manso Neto, num evento destinado ao mercado de capitais em junho deste ano. Agora, a empresa reforça a ideia de investir até 1,8 mil milhões de euros para financiar o seu plano de desenvolvimento.



A empresa renovou ainda a intenção de emitir as chamadas "green bonds", ou seja, dívida que seja destinada ao financiamento de projetos sustentáveis, não "apenas e biomassa" - o negócio "core" da empresa -, mas de energia "solar ou eólica" acrescenta. Saber mais Greenvolt ações renováveis Manso Neto previsões

Greenvolt dispara 5% e negoceia pela primeira vez em 7,15 euros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Greenvolt dispara 5% e negoceia pela primeira vez em 7,15 euros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar