Grupo EDP ajuda a arranque positivo do PSI-20. Ramada sobe 4%

O PSI-20 arrancou a sessão desta segunda-feira a subir 0,16%, para os 5.095,28 pontos, num dia em que as principais praças europeias abriram sem tendência definida.A dar força ao índice nacional esteve o Grupo EDP, que beneficiou de recomendações positivas e subidas nos preços-alvo para a EDP EDPR . Assim, a EDP Renováveis avança 1,02%, para os 18,82 euros, enquanto a EDP ganha 0,18%, para os 4,510 euros.Nota ainda para as ações da Ramada, que valorizam 4,04%, cotando nos 6,18 euros.Também em terreno positivo iniciaram a negociação os títulos da REN, que sobem 0,43%, bem como a Sonaem que valoriza 0,49%.Já a limitar os ganhos do PSI-20 estão o BCP, que cede 1,04%, para os 14,30 cêntimos, e a Galp, que desliza 0,10%, cotando nos 9,588 euros.