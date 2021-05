Grupo EDP anima arranque da semana na bolsa nacional

A bolsa nacional está a negociar em alta ligeira esta segunda-feira, 3 de maio, com o PSI-20 a valorizar 0,11% para 5.056,21 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 11 estão em alta, quatro em queda e três inalteradas.





Na Europa, os principais índices também arrancaram a semana com tendência positiva, numa altura em que os investidores continuam a olhar para os resultados trimestrais das empresas e para a evolução da pandemia da covid-19 no mundo.





Por cá, as cotadas do grupo EDP são das que mais contribuem para os ganhos do PSI-20. A casa-mãe sobe 0,87% para 4,662 euros e a EDP Renováveis avança 0,40% para 19,90 euros, depois de ter anunciado esta manhã que assegurou mais um contrato para venda de energia em Espanha.





Ainda na energia, a Galp cai 0,67% para 9,546 euros.





Em alta seguem também as cotadas do retalho, com a Jerónimo Martins a subir 0,23% para 15,225 euros e a Sonae a valorizar 0,19% para 78,15 cêntimos.





Além da Galp, é o BCP que está a travar maiores ganhos do PSI-20, com uma descida de 0,88% para 12,34 cêntimos.