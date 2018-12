O índice nacional arrancou a sessão no vermelho, numa sessão que será mais curta devido à época festiva. A pressionar segue o grupo EDP, com a EDP Renováveis a perder quase 4%.

Por cá, destaque negativo para o grupo EDP. A casa-mãe está a cair 0,93% para 2,982 euros, enquanto a EDP Renováveis cede 3,61% para 7,205 euros. Ainda no sector, a Galp Energia está a contrariar este sentimento. A petrolífera sobe 0,26% para 13,49 euros, num dia de recuperação para os preços do petróleo.



Na banca, o BCP está a cair 0,48% para 22,73 cêntimos. Já no retalho, a Jerónimo Martins está a recuar 0,54% para 10,12 euros.



No sector das papeleiras, a Navigator está a descer 1,02% para 3,49 euros, enquanto a Semapa perde 0,63% para 12,68 euros e a Altri cai 0,54% para 5,52 euros.



O PSI-20 arrancou em queda, numa sessão que vai encerrar mais cedo devido à época festiva e que deve ser marcada pela baixa liquidez já que o Natal mantém muitos investidores ausentes. A pressionar segue o grupo EDP, com destaque para a EDP Renováveis. A energética está a cair quase 4%.O índice de referência nacional está a ceder 0,79% para 4.613,10 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 12 estão a recuar, enquanto cinco valorizam e uma segue inalterada.A queda da praça portuguesa segue em linha com a tendência do resto da Europa -- a sessão encerra hoje às 13:00, ao contrário das habituais 16:30. As bolsas do Velho Continente ficaram sob pressão depois de Wall Street ter registado a maior queda semanal de Wall Street desde 2008 , na semana passada.