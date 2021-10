Grupo EDP, BCP e Jerónimo Martins dão estreia positiva a Lisboa em outubro

O PSI-20 terminou a primeira sessão de outubro a ganhar 0,30%, para os 5.477,07 pontos, destoando dos tons vermelhos na maioria das praças europeias. O bom desempenho foi alcançado graças aos pesos pesados, uma vez que a maioria das cotadas (10) fecharam negativas, enquanto duas encerraram inalteradas e sete em alta.Os destaques vão para o grupo EDP, bem como para o BCP e Jerónimo Martins, que sustentaram o índice português em território positivo.A maior subida do dia, contudo, pertenceu à Corticeira Amorim, que avançou 1,69%, para 12,04 euros.Mas o impulso ao índice veio maioritariamente do Grupo EDP, com a EDPR a ganhar 1,31%, para 21,70 euros, e a casa-mãe a valorizar 1,06%, até aos 4,583 euros.Quem continua em maré positiva é o BCP, que avançou 0,89%, para 15,81 cêntimos.O retalho foi outro dos setores com um dia positivo: a Jerónimo Martins valorizou 0,87%, para 17,36 euros, e a Sonae subiu 0,17%, fechando nos 0,91 euros.A limitar os ganhos de Lisboa estiveram os CTT, com uma queda de 2,04%, para 4,56 euros, bem como a Galp, que caiu 0,76%, terminando a sessão a valer 9,726 euros.(Notícia atualizada)