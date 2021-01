Grupo EDP começa ano em níveis recorde e leva PSI-20 para máximos de fevereiro

anunciado a





adjudicação de um novo contrato à sua subsidiária Mota-Engil Engenharia & Construção África, no Gana, no montante total de 570 milhões de dólares

O início da vacinação com o antídoto da AstraZeneca e da Universidade de Oxford ofusca as notícias sobre a deterioração do vírus no próprio país e nos Estados Unidos, onde os internamentos bateram um novo recorde no fim de semana que passou.

O índice PSI-20 acompanhou o otimismo do resto da Europa e fechou esta primeira sessão do ano a valorizar 1,93% para os 4.993,00 pontos, o que representa um máximo desde fevereiro do ano passado.Nesta que foi a melhor primeira sessão do ano desde 2012, com o PSI-20 a ultrapassar os 5.000 pontos a meio da sessão, o grupo EDP brilhou, com ambas as cotadas a renovarem máximos históricos.No caso da EDP o ganho foi de 4,19% para os 5,372 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis valorizou 5,40% para os 24,05 euros.A construtora Mota-Engil avançou 1,03% para os 1,378 euros por ação, num dia em que chegou a disparar cerca de 5%, depois deO BCP subiu 1,70% para os 12,53 cêntimos por ação e a Nos avançou 1,68% para os 2,906 euros.O dia foi igualmente positivo nas restantes praças europeias, que registaram ganhos a rondar 1%.