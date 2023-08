Grupo EDP dá arranque positivo a bolsa portuguesa

A bolsa portuguesa arrancou a sessão inaugural da semana com uma ligeira subida, animada, sobretudo, pelo Grupo EDP. A Galp também deu uma pequena ajuda, enquanto BCP e Jerónimo Martins travaram os avanços da praça lisboeta.O PSI abriu a ganhar 0,09%, para os 6.029,56 pontos, com nove cotadas no verde, cinco em queda e duas - Nos e Ibersol - inalteradas.A família EDP foi o principal motor do índice nacional nos minutos iniciais: a EDP Renováveis avança 1,03%, até aos 17,21 euros, enquanto a casa-mãe sobe 0,61%, para os 4,122 euros.Ainda pela positiva, destacam-se a Corticeira Amorim, que ganha 0,99%, até aos 10,2 euros, e a Navigator, que valoriza 0,95%, para 3,184 euros.A Galp, outro dos pesos pesados, sobe 0,12%, cotando nos 12,105 euros.Já a impedir maiores ganhos da bolsa nacional, o BCP recua 0,81%, para 0,2448 euros, e a Jerónimo Martins cede 0,33%, até aos 24,08 euros.