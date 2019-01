Grupo EDP dá sétima sessão de ganhos à bolsa de Lisboa

A bolsa nacional está a subir pela sétima sessão consecutiva. Na Europa, a cautela deve dominar, numa altura em que continuam a estar em foco as negociações entre os EUA e a China e as dúvidas sobre o Brexit.

Mais um dia de ganhos para a bolsa de Lisboa. É a sétima sessão consecutiva no verde, à boleia da valorização do grupo EDP. Na Europa, o sentimento também é de otimismo, mas a cautela poderá voltar a dominar a negociação, tal como aconteceu na sessão asiática.

O PSI-20 abriu em alta de 0,48% para 4.947,50 pontos, com 12 cotadas a subir, uma a recuar e cinco inalteradas. O índice de referência nacional regista o maior ciclo de ganhos desde junho.

Há vários fatores em cima da mesa. Os investidores vão estar atentos ao segundo dia de negociação comercial entre os EUA e a China. Mas também a qualquer pista sobre o Brexit, numa altura em que persiste a incerteza em torno da saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra britânica levará o acordo a votação no parlamento a 15 de janeiro.

Os receios em torno de um possível abrandamento da economia global também podem continuar a pressionar. Isto depois de terem sido divulgados, esta terça-feira, dados que mostram uma quebra inesperada da produção industrial da Alemanha, em novembro. Neste cenário, o Stoxx 600 está a subir 0,03% para 342,99 pontos.

Por cá, a puxar pelo índice nacional segue sobretudo o grupo EDP. A EDP está a subir 0,88% para 3,105 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 1,79% para 7,96 euros.

Ainda no setor energético, a Galp Energia ganha 0,07% para 14,50 euros, em linha com o desempenho dos preços do petróleo, que estão a registar subidas ligeiras nos mercados internacionais.

Destaque também para o BCP, que valoriza 0,73% para 24,88 cêntimos na abertura, mas também para a Jerónimo Martins - a retalhista está a somar 0,79% para 10,835 euros.

