Grupo EDP e BCP deixam PSI-20 como único vermelho da Europa

O PSI-20 não resistiu às perdas dos pesos pesados BCP e grupo EDP e acabou por fechar em leve queda, contrariando os ganhos observados na generalidade das praças europeias. Num dia em que sete cotadas subiram, outras sete caíram e quatro ficaram inalteradas, os ganhos da Galp, Sonae e Jerónimo Martins não impediram o fecho no vermelho.O BCP foi a cotada mais penalizada, corrigindo dos ganhos da véspera, dia em que suplantou o setor na Europa. O banco liderado por Miguel Maya recuou 1,89%, para os 12,97 cêntimos.Também a pesar no índice esteve o grupo EDP, que viu a empresa de renováveis perder 1,48%, para 21,34 euros, e a casa-mãe ceder 1,01%, fechando nos 4,610 euros.A evitar perdas mais pesadas no índice esteve a Galp, que avançou 1,79%, para 8,626 euros, à boleia da subida dos preços do petróleo. Também a suportar a bolsa nacional estiveram a Nos, que ganhou 1,09%, para 3,54 euros, a Sonae, que valorizou 0,88%, para 0,919 euros, e a Jerónimo Martins, que subiu 0,11%, para 17,75 euros.