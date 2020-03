Grupo EDP e BCP interrompem ciclo de subidas do PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 1,12% para os 3.968,65 pontos, quebrando desta forma o ciclo de três sessões em alta que tinha completado na sessão anterior.





O sentimento segue também abalado nas restantes praças europeias, onde França e Holanda já mostram quedas de cerca de 2%. O desânimo espalha-se pela Europa depois de ontem o Conselho Europeu ter terminado a reunião na qual se discutiram medidas de combate ao coronavírus com as divisões entre os membros em destaque.



Apesar de os líderes europeus terem chegado a acordo para começar a preparar um plano de recuperação económica pós-crise e de se terem aproximado do recurso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para garantir linhas de crédito de até 2% do PIB de cada país, a ideia das coronabonds continua a ter fortes opositores.