Grupo EDP e BCP levam a fecho negativo em Lisboa

O PSI recuou 0,42%, para os 5.936,73 pontos, contrariando os ganhos ligeiros que se registam na maioria das principais praças europeias. Das 15 cotadas do índice nacional, seis fecharam em alta, oito em queda e a Semapa terminou o dia inalterada.A pressionar a bolsa portuguesa esteve, principalmente, o grupo EDP. A casa-mãe caiu 1,7%, para 4,673 euros, depois de ontem ter sido divulgado que a empresa constituiu imparidades devido a uma central a carvão brasileira e que o impacto poderá ser negativo no valor de 130 milhões de euros nos resultados de 2022 da EDP. A EDP Renováveis cedeu 1,1%, para os 20,62 euros.Mas outros pesos pesados também pressionaram o índice. O BCP perdeu 0,99%, para os 0,1907 euros, e a Galp deslizou 0,2%, até aos 12,665 euros.Nota ainda para o setor papeleiro, com a Altri a recuar 1,17% e a Navigator a cair 0,74%.A impedir pior desempenho do PSI, a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, avançou 1,1%, fechando nos 20,26 euros.Ainda pela positiva, destacaram-se os CTT, com um ganho de 0,98%, para 3,595 euros, depois de a operadora postal ter anunciado ontem as atualizações de preços , e a Greenvolt, que subiu 0,89%, para 7,94 euros.A Mota-Engil, que é a cotada com melhor desempenho desde o início do ano, valorizou 0,12%, terminando o dia a valer 1,638 euros.