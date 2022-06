Grupo EDP e BCP pressionam bolsa nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A praça lisboeta encerrou em baixa, com o índice de referência nacional a cair 1,18% para 6.016,09 pontos. Um total de 11 cotadas do PSI fecharam em baixa, tendo apenas três encerrado a subir e uma ficado inalterada.

Lisboa acompanhou assim o movimento de queda que voltou a registar-se na Europa, onde os setores que mais penalizaram foram os do lazer & viagens, petróleo & gás, tecnologia e imobiliário.

As praças do Velho Continente estiveram a ser pressionadas pelos receios em torno das medidas a adotar pelos bancos centrais, já que os elevados níveis da inflação na Europa e EUA apontam para um endurecimento adicional da política monetária, com mais subidas dos juros diretores.

Por cá, o BCP registou a terceira maior queda do PSI, fechando a afundar 3,47% para 16,7 cêntimos.

Também o grupo EDP pressionou o PSI, com a elétrica nacional a ceder 1,61% para 4,582 euros, e a sua subsidiária para as renováveis a recuar 1,96% para 22,48 euros.

Ainda na energia, a REN registou um decréscimo de 1,22% para 2,835 euros, Galp ficou inalterada face ao fecho de sexta-feira, nos 12,405 euros.

A Semapa protagonizou a maior desvalorização, ao perder 4,46% para 13,72 euros, seguida dos CTT – que mergulharam 4,35% para 3,30 euros.

As três únicas cotadas em alta foram a Jerónimo Martins, que somou 1,68% para 18,73 euros, a Nos (a pular 0,21% para 3,832 euros), e Greenvolt – com um ganho de 0,14% para 7,01 euros.