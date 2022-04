Grupo EDP e BCP pressionam bolsa nacional para mínimos de há um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A praça lisboeta encerrou em baixa, com o índice de referência nacional a cair 1,32% para 5.861,72 pontos, com 9 cotadas em baixa e 6 em alta.

O PSI renovou mínimos de há um mês e foi o índice que mais afundou no Velho Continente.

Lisboa acompanhou assim o movimento de queda que voltou a registar-se na Europa, onde os setores que mais penalizaram foram os da banca, automóvel, tecnologias e retalho.

Depois de algum alívio momentâneo, as praças do Velho Continente – com exceção da bolsa britânica, que conseguiu sinal positivo – voltaram a ser pressionadas pelos receios em torno da propagação da covid na China e em torno das medidas a adotar pela Reserva Federal norte-americana, isto numa semana em que há muitas contas a serem apresentadas.

Quase um terço das cotadas do Stoxx 600 atualizam esta semana os seus números, com a divulgação dos resultados trimestrais.

Por cá, o grupo EDP foi o que mais pressionou, com a elétrica nacional a ceder 4,95% para 4,452 euros, no dia em que entrou em ex-dividendo, e a sua subsidiária para as renováveis a recuar 1,04% para 22,76 euros.

Amanhã será a vez de a as ações da EDP Renováveis deixarem de conferir direito à remuneração acionista.

Também o BCP foi dos títulos que mais contribuiu para as quedas, ao perder 5,01% para 15,8 cêntimos por ação.

A travar maiores perdas estiveram a Galp, que valorizou 0,80% para 10,735 euros, e a Jerónimo Martins – que somou 0,69% para 20,44 euros.