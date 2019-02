A bolsa nacional fechou em terreno negativo e em linha com as principais praças europeias, que caíram penalizadas em especial pelo setor da banca. Em Lisboa, os CTT lideraram as perdas para em conjunto com o grupo EDP e as cotadas do setor do papel pressionarem o PSI-20.

Tiago Sousa Dias

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira, 21 de fevereiro, a perder 0,32% para 5.161,43 pontos, com 12 cotadas em queda, quatro em alta e duas inalteradas. A bolsa lisboeta acompanhou a tendência de quedas que predominou nas principais praças europeias.Também o índice de referência europeu Stoxx600 segue a desvalorizar, isto apesar de no início da sessão ter chegado a tocar em máximos de 10 de outubro do ano passado. O setor europeu da banca foi o que mais penalizou as bolsas do velho continente, sobretudo depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter divulgado a previsão de queNo plano nacional, os CTT foram a cotada que mais recuou, fechando a desvalorizar 8,11% para 2,878 euros, queda que acontece depois de ontem a empresa liderada por Francisco Lacerda reportado um resultado líquido de 19,6 milhões de euros em 2018, o que representa uma descida de 28% face a 2017 Ainda entre as cotadas que mais contribuíram para a prestação negativa da bolsa nacional estiveram a EDP (-1,16% para 3,235 euros) e a EDP Renováveis (-0,31% para 8,13 euros). Já o BCP recuperou nos últimos minutos da sessão para terminar o dia a ceder apenas 0,09% para 0,2341 euros, isto no dia em que o banco liderado por Miguel Maya revela, a partir das 17:00, os resultados relativos ao exercício financeiro do ano passado, antecipando-se que tenha conseguido os lucros mais altos em 11 anos Também a condicionar pela negativa esteve o setor do papel: a Altri recuou 1,37% para 7,20 euros, a Semapa perdeu 1,14% para 15,58 euros e a Navigator caiu 0,45% para 4,398 euros. Ainda do lado das quedas, a Nos deslizou 0,56% para 5,32 euros e a Sonae resvalou 0,38% para 0,9095 euros.A impedir uma maior queda do PSI-20 esteve a outra retalhista, com a Jerónimo Martins a somar 1,54% para 12,84 euros. Nota positiva ainda para a Galp Energia que apreciou 0,68% para 14,735 euros.(Notícia atualizada às 16:57)